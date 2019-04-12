Порошенко в Берлине: Дебаты нужны, чтобы не купить кота в мешке

Ангела Меркель, Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президентский пост в Украине может занять внесистемный кандидат, и это явление не уникально, в Европе тоже есть подобные явления. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Порошенко напомнил, что итоги первого тура президентских выборов - это волеизъявление украинского народа, которое нужно уважать.

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"А то, что у нас в первом туре внесистемные политики получили определенные результаты - это, по моему мнению, пример некоторых европейских стран, это не является чем-то особенным... Надо бороться за голоса избирателей. Надо начертить конкретную программу. Именно этим мы сейчас и занимаемся, чтобы были дебаты, чтобы украинцы делали сознательный выбор, не покупали кота в мешке, выбирали реального, а не виртуального кандидата", - сказал он.

Один из журналистов напомнил Порошенко о вчерашней перепалке в эфире 1+1 с конкурентом на выборах, комиком Владимиром Зеленским. Он спросил, сможет ли Зеленский, по мнению Порошенко, участвовать в переговорах на медународном уровне. На это Порошенко ответил: "Я уверен, что все все вчера видели и смоги сделать выводы".

Вчера в эфире Порошенко вызвал кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты "прямо сейчас".

Через некоторое время ответ был получен. Журналистка Наталья Мосейчук сообщила, что Зеленский прийти не может, потому что едет во Францию.

Далее телеканал включил трансляцию телефонного разговора с Зеленским. Тот позвал Порошенко на дебаты на Олимпийский 19 апреля.

Между Порошенко и Зеленским произошла перепалка, и в конце концов Зеленский положил трубку.