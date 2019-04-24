Меркель провела телефонный разговор с Зеленским: о чем говорили

Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 23 апреля, провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который победил на выборах президента Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам заместителя спикера правительства Германии Ульрике Деммер, Меркель поздравила Зеленского и указала, что "результат демократических выборов дает ему мощный мандат".

Реклама

Читайте также: Подсчитано 100% бюллетеней. На выборах победил Владимир Зеленский

Собеседники высоко оценили тесные отношения между двумя государствами. Зеленский поблагодарил за поддержку Украины со стороны Германии и заявил о заинтересованности в прогрессе в рамках "нормандского формата".

"Канцлер подчеркнула, что правительство Германии в будущем активно будет поддерживать Украину на пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность ", - отметила Деммер.

Собеседники договорились поддерживать тесный контакт.

Ранее канцлер в поздравительной телеграмме Владимиру Зеленскому канцлер напомнила о существенном оживлении двусторонних отношений между Германией и Украиной за последние годы и отметила, что ей небезразличны такие вопросы, как стабилизация ситуации в Украине, мирное разрешение конфликта в Донбассе.

Она указала на важность проведения основных реформ в децентрализации, а также подчеркнула необходимость борьбы с коррупцией.

22 апреля 2019 года Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах президента, отметив, что "была бы рада вскоре принять Зеленского в Берлине".