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24.04.2019, 06:14

Меркель провела телефонный разговор с Зеленским: о чем говорили

Меркель провела телефонный разговор с Зеленским: о чем говорили - Фото
Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Собеседники высоко оценили тесные отношения между Германией и Украиной

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Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 23 апреля, провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который победил на выборах президента Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам заместителя спикера правительства Германии Ульрике Деммер, Меркель поздравила Зеленского и указала, что "результат демократических выборов дает ему мощный мандат".

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Собеседники высоко оценили тесные отношения между двумя государствами. Зеленский поблагодарил за поддержку Украины со стороны Германии и заявил о заинтересованности в прогрессе в рамках "нормандского формата".

"Канцлер подчеркнула, что правительство Германии в будущем активно будет поддерживать Украину на пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность ", - отметила Деммер.

Собеседники договорились поддерживать тесный контакт.

Ранее канцлер в поздравительной телеграмме Владимиру Зеленскому канцлер напомнила о существенном оживлении двусторонних отношений между Германией и Украиной за последние годы и отметила, что ей небезразличны такие вопросы, как стабилизация ситуации в Украине, мирное разрешение конфликта в Донбассе.

Она указала на важность проведения основных реформ в децентрализации, а также подчеркнула необходимость борьбы с коррупцией.

22 апреля 2019 года Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах президента, отметив, что "была бы рада вскоре принять Зеленского в Берлине".

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Теги: Владимир Зеленский, Ангела Меркель, выборы-2019
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