Мерц хоче, щоб Рим більше залучався до зусиль з припинення війни Росії проти України
Фридрих Мерц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Італія має бути більш залучена до європейських зусиль з припинення російсько-української війни. Про це він заявив після зустрічі з італійської прем'єркою Джорджею Мелоні, передає DW.

"Ми погодилися, що Італія тут [у мирному врегулюванні] повинна відігравати певну роль", – сказав Мерц, назвавши Рим "незамінним стратегічним партнером".

Німецький канцлер оголосив, що найближчим часом проведе подібні розмови з іншими європейськими лідерами.

"Ми не повинні дозволити розділити себе в Європейському Союзі. Тут немає членів першого або другого сорту", – додав Мерц.

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