Мерц хоче, щоб Рим більше залучався до зусиль з припинення війни Росії проти України

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Італія має бути більш залучена до європейських зусиль з припинення російсько-української війни. Про це він заявив після зустрічі з італійської прем'єркою Джорджею Мелоні, передає DW.

"Ми погодилися, що Італія тут [у мирному врегулюванні] повинна відігравати певну роль", – сказав Мерц, назвавши Рим "незамінним стратегічним партнером".

Німецький канцлер оголосив, що найближчим часом проведе подібні розмови з іншими європейськими лідерами.

"Ми не повинні дозволити розділити себе в Європейському Союзі. Тут немає членів першого або другого сорту", – додав Мерц.

Президент Зеленський закликав президентку Єврокомісії фон дер Ляєн і президента Євроради Кошту до збільшення тиску на Москву, якщо та не погодиться на припинення вогню, й назвав ключові економіки РФ, проти яких слід застосувати наступний пакет санкцій – банки, нафта, енергетика, металургія та тіньовий флот.

17 травня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тільки пряма розмова між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним здатна вивести переговори між Росією та Україною з глухого кута.