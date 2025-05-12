Ответственность за мир в руках Путина – глава МИД Италии

Антонио Таяни подчеркнул, что мир в Украине зависит только от воли России

Антонио Таяни (Фото: Neil Hall/EPA)

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что сегодня вся ответственность за мир в руках российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение глава МИД страны высказал на полях министерской встречи в Лондоне в формате Веймар+, передает агентство ANSA.

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Таяни надеется, что Россия признает готовность Украины к прямым переговорам и "приверженность всех нас к достижению мира".

Но "вся ответственность сегодня в руках Путина", уточнил он.

Глава МИД Италии подчеркнул, что мир зависит только от воли России.

Он напомнил о "неутешительных" сигналах в свете сегодняшних атак и предупредил, что 30-дневное прекращение огня остается решающим условием для "серьезных переговоров".