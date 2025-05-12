Ответственность за мир в руках Путина – глава МИД Италии
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что сегодня вся ответственность за мир в руках российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение глава МИД страны высказал на полях министерской встречи в Лондоне в формате Веймар+, передает агентство ANSA.
Таяни надеется, что Россия признает готовность Украины к прямым переговорам и "приверженность всех нас к достижению мира".
Но "вся ответственность сегодня в руках Путина", уточнил он.
Глава МИД Италии подчеркнул, что мир зависит только от воли России.
Он напомнил о "неутешительных" сигналах в свете сегодняшних атак и предупредил, что 30-дневное прекращение огня остается решающим условием для "серьезных переговоров".
- Спикер немецкого правительства Корнелиус заявил, что российский диктатор должен согласиться на 30-дневное прекращение огня до конца 12 мая, иначе начнется подготовка к новым санкциям.
- Президент Франции подчеркнул, что "либо Россия настроена серьезно и хочет мира, либо это несерьезно и мы должны ввести больше санкций".
- Украина сообщила США и европейским партнерам, что Россия игнорирует их предложение о прекращении огня. Стороны скоординировали последствия, которые Москва получит, если и дальше будет отвергать перемирие.