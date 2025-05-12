РФ не показала серьезного намерения добиться прогресса в переговорах – главы МИД Веймар+

Они присоединились к призыву Украины к немедленному, полному, безусловному 30-дневному прекращению огня

Встреча в Лондоне (Фото: Giuseppe Lami/EPA)

Европейские топ-дипломаты приветствуют мирные усилия под руководством США и перспективу дальнейших переговоров на этой неделе, в то же время констатируют, что Россия не показала серьезного намерения достичь прогресса в мирном процессе. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и главы европейской дипломатии после встречи в Лондоне 12 мая.

Дипломаты встретились в британской столице, чтобы обсудить агрессию России против Украины и трансатлантическую безопасность.

Они выразили полную поддержку безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Мы приветствуем мирные усилия под руководством США и перспективу дальнейших переговоров на этой неделе. Пока что Россия не показала никакого серьезного намерения достичь прогресса. Она [Россия] должна сделать это без промедления", – говорится в заявлении.

Они присоединились к призыву Украины о немедленном, полном, безусловном 30-дневном прекращении огня.

Кроме этого, на встрече дипломаты обсудили активизацию усилий по поддержке Украины, договорились работать над инициативами по укреплению украинской армии, восстановлению запасов боеприпасов и оборудования и дальнейшему укреплению промышленного потенциала.

"Мы стремимся к надежным гарантиям безопасности для Украины. Это включает изучение создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил поддержки, которая могла бы помочь создать уверенность в любом будущем мире и поддержать восстановление Вооруженных Сил Украины", — отметили министры.

Также они "согласились принять амбициозные меры", чтобы уменьшить способность России вести войну путем ограничения доходов Кремля, уничтожения "теневого флота", усиления лимита цен на нефть и сокращения остатков импорта российских энергоносителей.

Сибига принял онлайн-участие в министерской встрече в Лондоне. Он заявил, что Россия "полностью игнорирует" предложение о полном прекращении огня с 12 мая, атакуя позиции Сил обороны по всей линии фронта.

В тот же день глава МИД рассказал, что обсудил с партнерами последствия, которые Москва получит, если и дальше будет отвергать перемирие.