Росія не показала серйозного наміру досягти прогресу в мирному процесі – глави МЗС Веймар+

Вони приєдналися до заклику України до негайного, повного, безумовного 30-денного припинення вогню

Зустріч у Лондоні (Фото: Giuseppe Lami/EPA)

Європейські топдипломати вітають мирні зусилля під керівництвом США та перспективу подальших переговорів цього тижня, водночас вони констатують, що Росія не показала серйозного наміру досягти прогресу у мирному процесі. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та очільниці європейської дипломатії після зустрічі в Лондоні 12 травня.

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Дипломати зустрілися в британській столиці, щоб обговорити агресію Росії проти України та трансатлантичну безпеку.

Вони висловили повну підтримку безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми вітаємо мирні зусилля під керівництвом США та перспективу подальших переговорів цього тижня. Поки що Росія не показала жодного серйозного наміру досягти прогресу. Вона [Росія] має зробити це без зволікання", – йдеться в заяві.

Вони приєдналися до заклику України щодо негайного, повного, безумовного 30-денного припинення вогню.

Крім цього, на зустрічі дипломати обговорили активізацію зусиль щодо підтримки України, домовилися працювати над ініціативами щодо зміцнення української армії, відновлення запасів боєприпасів і обладнання та подальшого зміцнення промислового потенціалу.

"Ми прагнемо надійних гарантій безпеки для України. Це включає вивчення створення коаліції повітряних, сухопутних і морських сил підтримки, яка могла б допомогти створити впевненість у будь-якому майбутньому мирі та підтримати відновлення Збройних Сил України", – зазначили міністри.

Також вони "погодилися вжити амбітних заходів", щоб зменшити здатність Росії вести війну шляхом обмеження доходів Кремля, знищення "тіньового флоту", посилення ліміту цін на нафту та скорочення залишків імпорту російських енергоносіїв.

Сибіга взяв онлайн-участь у міністерській зустрічі у Лондоні. Він заявив, що Росія "повністю ігнорує" пропозицію про повне припинення вогню з 12 травня, атакуючи позиції Сил оборони по всій лінії фронту.

Того самого дня глава МЗС розповів, що обговорив з партнерами наслідки, які Москва отримає, якщо і далі відкидатиме перемир'я.