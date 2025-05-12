Каллас підтримала позицію України щодо переговорів з РФ та звинуватила Москву в "іграх"
Очільниця євродипломатії Кая Каллас підтримала позицію України, що перед будь-якими переговорами про завершення російсько-української війни має бути встановлено перемир'я. Про це вона заявила перед зустріччю очільників МЗС у Лондоні, передає The Guardian.
Потрібно тиснути на Росію, щоб вона справді захотіла миру і сіла за стіл переговорів з Україною, наголосила Каллас, звинувачуючи Москву в "іграх".
"Якщо вони продовжуватимуть бомбардувати Україну безперервно, якщо не буде припинення вогню, не може бути й мови про переговори під час бойових дій", – сказала дипломатка.
На пресконференції у Кремлі у ніч проти 11 травня російський диктатор
Президент Володимир Зеленський заявив, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку ж позицію знову підтримали європейські керівники й врешті-решт президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Французький президент Емманюель Макрон зауважував, що пропозицію про перемир'я з 12 травня Європа висунула разом із Трампом.
- 10 травня 2025 року президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з Трампом: Україна та всі союзники запропонували Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня.
- У разі відмови представники Європи погрожували Москві санкціями та новою допомогою Україні, скоординованими зі США.