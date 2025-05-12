Каллас поддержала позицию Украины по переговорам с РФ и обвинила Москву в "играх"

Глава дипломатии ЕС обвинила Москву в "играх", которые та ведет о завершении войны против Украины

Кая Каллас (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Глава евродипломатии Кая Каллас поддержала позицию Украины, что перед любыми переговорами о завершении российско-украинской войны должно быть установлено перемирие. Об этом она заявила перед встречей глав МИД в Лондоне, передает The Guardian.

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Нужно давить на Россию, чтобы она действительно захотела мира и села за стол переговоров с Украиной, подчеркнула Каллас, обвиняя Москву в "играх".

"Если они будут продолжать бомбить Украину непрерывно, если не будет прекращения огня, не может быть и речи о переговорах во время боевых действий", – сказала дипломат.

На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12 числа.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и, в конце концов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Французский президент Эмманюэль Макрон отмечал, что предложение о перемирии с 12 мая Европа выдвинула вместе с Трампом.

10 мая 2025 года президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с Трампом: Украина и все союзники предложили России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая.

В случае отказа представители Европы угрожали Москве санкциями и новой помощью Украине, скоординированными с США.