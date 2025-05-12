Відповідальність за мир в руках Путіна – глава МЗС Італії
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що сьогодні вся відповідальність за мир в руках російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку глава МЗС країни висловив на полях міністерської зустрічі в Лондоні у форматі Веймар+, передає агентство ANSA.
Таяні сподівається, що Росія визнає готовність України до прямих переговорів та "прихильність всіх нас до досягнення миру".
Але "вся відповідальність сьогодні в руках Путіна", уточнив він.
Глава МЗС Італії наголосив, що мир залежить лише від волі Росії.
Він нагадав про "невтішні" сигнали у світлі сьогоднішніх атак і попередив, що 30-денне припинення вогню залишається вирішальною умовою для "серйозних переговорів".
- Речник німецького уряду Корнеліус заявив, що російський диктатор має погодитися на 30-денне припинення вогню до кінця 12 травня, інакше розпочнеться підготовка до нових санкцій.
- Президент Франції наголосив, що "або Росія налаштована серйозно і хоче миру, або це несерйозно і ми маємо запровадити більше санкцій".
- Україна повідомила США та європейським партнерам, що Росія ігнорує їхню пропозицію про припинення вогню. Сторони скоординували наслідки, які Москва отримає, якщо і далі відкидатиме перемир'я.