Відповідальність за мир в руках Путіна – глава МЗС Італії

Антоніо Таяні наголосив, що мир в Україні залежить лише від волі Росії

Антоніо Таяні (Фото: Neil Hall/EPA)

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що сьогодні вся відповідальність за мир в руках російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку глава МЗС країни висловив на полях міністерської зустрічі в Лондоні у форматі Веймар+, передає агентство ANSA.

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Таяні сподівається, що Росія визнає готовність України до прямих переговорів та "прихильність всіх нас до досягнення миру".

Але "вся відповідальність сьогодні в руках Путіна", уточнив він.

Глава МЗС Італії наголосив, що мир залежить лише від волі Росії.

Він нагадав про "невтішні" сигнали у світлі сьогоднішніх атак і попередив, що 30-денне припинення вогню залишається вирішальною умовою для "серйозних переговорів".