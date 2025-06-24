Мерц заявил, что разговоры о мире с Путиным должны звучать на языке силы
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что мирные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным должны вестись с позиции силы, ведь другого языка он не понимает. Об этом Мерц заявил во время выступления в Бундестаге, сообщает Spiegel.
Канцлер отметил, что Германия и ЕС должны продолжать давление на Россию для достижения настоящего мира в Украине.
"Путин понимает только язык силы. И потому миротворчество сейчас означает разговор на этом языке", – сказал он.
Мерц подчеркнул, что продолжительный мир в Украине требует готовности к этому всех сторон, но Россия не хочет прекращения огня.
"Украина готова к прекращению огня, но Россия продолжает бомбить страну варварскими нападениями, продолжает претендовать на украинскую территорию. Это не тот мир, которого мы хотим. Это не тот мир, которого хочет Украина", – сказал он.
Он добавил, что 18-й пакет санкций против России был разработан, чтобы усилить давление на Россию.
- 24 мая сообщалось, что в 18-й пакет санкций против России могут войти отключение более 20 российских банков от системы SWIFT, снижение предельной цены на нефть и запрет газопроводов "Северный поток".
- 23 июня Венгрия и Словакия совместно заблокировали принятие 18-го пакета санкций Европейского Союза против России.