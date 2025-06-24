Мерц заявил, что разговоры о мире с Путиным должны звучать на языке силы

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц (Фото: ОП)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что мирные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным должны вестись с позиции силы, ведь другого языка он не понимает. Об этом Мерц заявил во время выступления в Бундестаге, сообщает Spiegel.

Канцлер отметил, что Германия и ЕС должны продолжать давление на Россию для достижения настоящего мира в Украине.

"Путин понимает только язык силы. И потому миротворчество сейчас означает разговор на этом языке", – сказал он.

Мерц подчеркнул, что продолжительный мир в Украине требует готовности к этому всех сторон, но Россия не хочет прекращения огня.

"Украина готова к прекращению огня, но Россия продолжает бомбить страну варварскими нападениями, продолжает претендовать на украинскую территорию. Это не тот мир, которого мы хотим. Это не тот мир, которого хочет Украина", – сказал он.

Он добавил, что 18-й пакет санкций против России был разработан, чтобы усилить давление на Россию.