Мерц заявив, що розмови про мир із Путіним мають звучати мовою сили

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц (Фото: ОП)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що мирні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним мають вестися з позиції сили, адже іншої мови він не розуміє. Про це Мерц заявив під час виступу в Бундестазі, повідомляє Spiegel.

Канцлер зазначив, що Німеччина та ЄС повинні продовжувати тиск на Росію для досягнення справжнього миру в Україні.

"Путін розуміє лише мову сили. І тому миротворчість зараз означає розмову цією мовою", – сказав він.

Мерц наголосив, що тривалий мир в Україні вимагає готовності до цього всіх сторін, але Росія не хоче припинення вогню.

"Україна готова до припинення вогню, але Росія продовжує бомбардувати країну варварськими нападами, продовжує претендувати на українську територію. Це не той мир, якого ми хочемо. Це не той мир, якого хоче Україна", – сказав він.

Він додав, що 18-й пакет санкцій проти Росії було розроблено, аби посилити тиск на Росію.