Мэру Василькова сообщили о подозрении в деле о подкупе на выборах

Владимир Сабадаш (фото - Facebook Сабадаша)

Генпрокуратура сообщила о подозрении мэру Василькова Киевской области Владимиру Сабадашу с присвоении и растрате имущества, а также в незаконном завладении личным документом. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Замначальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе сообщил, что полиция начала уголовное производство по статье о подкупе избирателей в пользу одного из кандидатов (ч. 4 ст. 160 УК)

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В ходе расследования этого уголовного производства были также установлены факты растраты государственных средств и присвоения документов, рассказали в МВД.

"В ходе расследования мы также установили факты растраты государственных средств путем злоупотребления служебными лицами Васильковского городского совета. В январе-феврале 2019 года они безосновательно выплатили материальную помощь отдельным гражданам и умышленно скрывали официальные документы, чтобы исключить установление этих растрат", - заявил Цуцкиридзе.

"19 апреля по данному факту ГПУ сообщено о подозрении Васильковскому городском главе по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 (Организация или управления преступлением) ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 357 (Незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом) УК Украины", - сказано в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, сообщили в МВД.

Ранее в полиции заявляли, что расследуют факты возможного подкупа избирателей в пользу "кандидата П" в Черниговской и Волынской областях.