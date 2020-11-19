Местные выборы. Больше всего депутатов и голов громад избрались от Слуги народа – ЦИК
ЦИК получил информацию о результатах выборов 96% местных советов и 98% голов громад
Больше всего депутатов в местных советах и голов громад на прошедших 25 октября выборах избрано от партии Слуга народа, сообщает Центральная избирательная комиссия.
На 18 ноября были установлены результаты выборов в 96,2% местных советов.
Пять партий, получивших наибольшее количество мандатов:
Слуга народа – 17,59%;
Батькивщина – 12,39%;
ОПЗЖ – 11,75%;
За будущее – 11,42%;
Европейская солидарность – 10,73%.
Также ЦИК получил информацию о 98% избранных сельских и городских голов, здесь тоже на первом месте Слуга народа:
Слуга народа – 30,74%;
За будущее – 12,43%;
Батькивщина – 7,24%;
ОПЗЖ – 7,1%;
Наш край – 6,15%;
Евросолидарность – 5,6%.
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