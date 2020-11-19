Местные выборы. Больше всего депутатов и голов громад избрались от Слуги народа – ЦИК

ЦИК получил информацию о результатах выборов 96% местных советов и 98% голов громад

Больше всего депутатов в местных советах и голов громад на прошедших 25 октября выборах избрано от партии Слуга народа, сообщает Центральная избирательная комиссия.

На 18 ноября были установлены результаты выборов в 96,2% местных советов.

Пять партий, получивших наибольшее количество мандатов:

Слуга народа – 17,59%;

Батькивщина – 12,39%;

ОПЗЖ – 11,75%;

За будущее – 11,42%;

Европейская солидарность – 10,73%.

Также ЦИК получил информацию о 98% избранных сельских и городских голов, здесь тоже на первом месте Слуга народа:

Слуга народа – 30,74%;

За будущее – 12,43%;

Батькивщина – 7,24%;

ОПЗЖ – 7,1%;

Наш край – 6,15%;

Евросолидарность – 5,6%.

15 ноября в семи городах прошел второй тур выборов мэров: результаты.

Мэров Славянска, Дрогобыча, Ужгорода, Броваров, Полтавы, Львова и Ровно выберут 22 ноября.

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Денис Юдин

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