Местные выборы. Мэром Борисполя стал кандидат от Евросолидарности – ЧЕСНО
18.01.2021, 11:32
Владимир Борисенко (фото из личного Facebook)
В результате подсчета голосов победителем на выборах мэра в Борисполе стал представитель Евросолидарности и депутат местного горсовета Владимир Борисенко. Он получил 28,41% голосов избирателей. Об этом сообщило общественное движение ЧЕСНО со ссылкой на сообщение от территориальной избирательной комиссии.
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Ближайший конкурент Борисенко, секретарь Бориспольского горсовета и депутат от Слуги народа Владислав Байчас, набрал 20,61%.
На третьем месте оказалась Анна Скороход, которая прошла в Верховную Раду от СН, а позже стала внефракционной – она получила менее 7% голосов.
- Вчера, 17 января, в трех городах Украины прошли перевыборы мэров.
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