Местные выборы. Мэром Борисполя стал кандидат от Евросолидарности – ЧЕСНО

В результате подсчета голосов победителем на выборах мэра в Борисполе стал представитель Евросолидарности и депутат местного горсовета Владимир Борисенко. Он получил 28,41% голосов избирателей. Об этом сообщило общественное движение ЧЕСНО со ссылкой на сообщение от территориальной избирательной комиссии.

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Ближайший конкурент Борисенко, секретарь Бориспольского горсовета и депутат от Слуги народа Владислав Байчас, набрал 20,61%.

На третьем месте оказалась Анна Скороход, которая прошла в Верховную Раду от СН, а позже стала внефракционной – она получила менее 7% голосов.

Вчера, 17 января, в трех городах Украины прошли перевыборы мэров.

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Дарья Мостовая

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