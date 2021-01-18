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Местные выборы. Мэром Борисполя стал кандидат от Евросолидарности – ЧЕСНО

18.01.2021, 11:32
Местные выборы. Мэром Борисполя стал кандидат от Евросолидарности – ЧЕСНО - Фото
Владимир Борисенко (фото из личного Facebook)

В результате подсчета голосов победителем на выборах мэра в Борисполе стал представитель Евросолидарности и депутат местного горсовета Владимир Борисенко. Он получил 28,41% голосов избирателей. Об этом сообщило общественное движение ЧЕСНО со ссылкой на сообщение от территориальной избирательной комиссии.

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Ближайший конкурент Борисенко, секретарь Бориспольского горсовета и депутат от Слуги народа Владислав Байчас, набрал 20,61%. 

На третьем месте оказалась Анна Скороход, которая прошла в Верховную Раду от СН, а позже стала внефракционной – она получила менее 7% голосов.

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Дарья Мостовая
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