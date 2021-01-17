Сегодня в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском пройдут перевыборы мэров

Сегодня в трех городах Украины состоится повторное голосование за кандидатов, претендующих на пост мэра, сообщается на сайте ЦИК. Ранее суд признал выборы в Броварах несостоявшимися, а в в Борисполе и Новгород-Северском избранные кандидаты умерли от коронавируса.

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Бровары

9 ноября Киевский окружной админсуд признал выборы в Броварах такими, которые не состоялись, спустя два дня это решение подтвердила апелляция. Причиной стали множественные нарушения в день выборов 25 октября: нарушение тайны голосования, ограничение права на свободу выбора и грубые ошибки в бюллетенях.

14 ноября полномочия всего состава городской ТИК были досрочно прекращены, а через два дня Центризбирком сформировала новый состав территориальной комиссии. 23 ноября перевыборы было решено провести 17 января 2021 года.

Борисполь

25 октября на выборах мэром Борисполя был избран действующий городской голова Анатолий Федорчук, однако спустя три дня он умер от COVID-19 – еще до официального объявления результатов голосования.

Вначале повторные выборы должны были состояться 31 января 2021 года, но позже ЦИК отменила постановление территориальной избирательной комиссии и новой датой было объявлено 17 января.

Новгород-Северский

Изначально победителем местных выборов стал Олег Бондаренко, однако в ночь с 27 на 28 октября его госпитализировали в тяжелом состоянии с коронавирусом и двусторонней пневмонией. У него было поражено 80% легких, 28 октября его подключили к ИВЛ, но уже на следующий день его не стало.

17 декабря завершился прием заявок от кандидатов на пост мэра города, дата повторных выборов была назначена на 17 января 2021 года.

16 ноября 2020 года ЦИК сообщила, что перевыборы пройдут в четырех областях.

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Дарья Мостовая

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