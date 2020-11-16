ЦИК: В четырех областях пройдут перевыборы
На данный момент известно, что перевыборы состоятся в Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской областях
В некоторых городах пройдут повторные местные выборы. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
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По информации ЦИК, на данный момент известно, что перевыборы состоятся в Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской областях.
Как отмечается, 17 января 2021 года в Новгород-Северском будут выбирать мэра, поскольку избранный 25 октября Олег Бондаренко умер.
В Борисполе, где умер победивший кандидат Анатолий Федорчук, повторные выборы назначены на 31 января 2021 года.
Кроме того суд назначил перевыборы, но пока не определена дата в Броварах (там будут выбирать мэра и депутатов горсовета) и в селе Улановка Винницкой области (пройдут повторные выборы сельского головы).
- 25 октября в Украине прошли местные выборы.
- В Киеве выборы мэра закончились в один тур – победил действующий городской голова Виталий Кличко.
- В Харькове должность мэра сохранил Геннадий Кернес, находящийся на лечении от коронавируса в клинике Шарите.
- Мэров Славянска, Дрогобыча, Ужгорода, Броваров, Полтавы, Львова и Ровно выберут 22 ноября.
- Уже известны результаты второго тура выборов мэров в Одессе, Сумах, Краматорске, Луцке, Херсоне, Украинке и Каменце-Подольском.
- 16 ноября от COVID-19 умер избранный мэр Конотопа Александр Луговой.
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