ЦИК: В четырех областях пройдут перевыборы

На данный момент известно, что перевыборы состоятся в Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской областях

В некоторых городах пройдут повторные местные выборы. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

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По информации ЦИК, на данный момент известно, что перевыборы состоятся в Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской областях.

Как отмечается, 17 января 2021 года в Новгород-Северском будут выбирать мэра, поскольку избранный 25 октября Олег Бондаренко умер.

В Борисполе, где умер победивший кандидат Анатолий Федорчук, повторные выборы назначены на 31 января 2021 года.

Кроме того суд назначил перевыборы, но пока не определена дата в Броварах (там будут выбирать мэра и депутатов горсовета) и в селе Улановка Винницкой области (пройдут повторные выборы сельского головы).

Наталия Медведева

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