Умер избранный мэр Конотопа: у него была коронавирусная болезнь COVID-19
16.11.2020, 11:13
Александр Луговой (фото - его Facebook)
На прошедших местных выборах кандидат набрал в городе более 37% голосов
От осложнений при коронавирусной болезни умер избранный мэр Конотопа Александр Луговой. Об этом сообщил действующий мэр города Артем Семенихин, сообщает Cуспільне.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На своей странице в Facebook Луговой ранее рассказывал, что болеет коронавирусом и находится в больнице. 31 октября он писал, что состояние его здоровья стабилизировалось и сам он планирует вернутся в Конотоп.
"Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так", – сообщил народный депутат Игорь Молоток.
На прошедших местных выборах в Конотопе Луговой набрал 37,34% голосов. Повторные выборы должны состояться до января 2021 года.
- 28 октября 2020-го умер заболевший коронавирусом мэр Борисполя Анатолий Федорчук. Партия Наш край заявляла, что он лидировал на выборах мэра. В Борисполе состоятся новые выборы.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
New business manager / New business director
Киев • Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев • ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА, Група компаній
Последние новости
Комментарии