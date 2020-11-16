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Умер избранный мэр Конотопа: у него была коронавирусная болезнь COVID-19

16.11.2020, 11:13
Умер избранный мэр Конотопа: у него была коронавирусная болезнь COVID-19 - Фото
Александр Луговой (фото - его Facebook)

На прошедших местных выборах кандидат набрал в городе более 37% голосов

От осложнений при коронавирусной болезни умер избранный мэр Конотопа Александр Луговой. Об этом сообщил действующий мэр города Артем Семенихин, сообщает Cуспільне.

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На своей странице в Facebook Луговой ранее рассказывал, что болеет коронавирусом и находится в больнице. 31 октября он писал, что состояние его здоровья стабилизировалось и сам он планирует вернутся в Конотоп.

"Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так", – сообщил народный депутат Игорь Молоток.

На прошедших местных выборах в Конотопе Луговой набрал 37,34% голосов. Повторные выборы должны состояться до января 2021 года.

  • 28 октября 2020-го умер заболевший коронавирусом мэр Борисполя Анатолий Федорчук. Партия Наш край заявляла, что он лидировал на выборах мэра. В Борисполе состоятся новые выборы.
  • 29 октября от коронавируса умер мэр Новгород-Северского Черниговской области Олег Бондаренко. 

Станислав Стороженко
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