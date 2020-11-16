Умер избранный мэр Конотопа: у него была коронавирусная болезнь COVID-19

На прошедших местных выборах кандидат набрал в городе более 37% голосов

От осложнений при коронавирусной болезни умер избранный мэр Конотопа Александр Луговой. Об этом сообщил действующий мэр города Артем Семенихин, сообщает Cуспільне.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На своей странице в Facebook Луговой ранее рассказывал, что болеет коронавирусом и находится в больнице. 31 октября он писал, что состояние его здоровья стабилизировалось и сам он планирует вернутся в Конотоп.

"Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так", – сообщил народный депутат Игорь Молоток.

На прошедших местных выборах в Конотопе Луговой набрал 37,34% голосов. Повторные выборы должны состояться до января 2021 года.

28 октября 2020-го умер заболевший коронавирусом мэр Борисполя Анатолий Федорчук. Партия Наш край заявляла, что он лидировал на выборах мэра. В Борисполе состоятся новые выборы.

29 октября от коронавируса умер мэр Новгород-Северского Черниговской области Олег Бондаренко.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.