UA

Местные выборы. Мэру Умани отказали в регистрации, но допустили к выборам двух его тезок

26.09.2020, 17:35
Местные выборы. Мэру Умани отказали в регистрации, но допустили к выборам двух его тезок - Фото
Олександр Цебрій, мер Умані (Фото: Тетяна Безрук для LIGA.net))

Александра Цебриева не допустили к выборам мэра из-за неточностей в поданных документах

Мэру Умани Александру Цебрию отказали в регистрации кандидатом на должность городского головы. Об этом сообщает ОПОРА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам главы территориальной избирательной комиссии Татьяны Джим (партия Голос), в поданных Цебрием документах нашли некоторые несоответствия. В частности, в заявлении на согласие баллотироваться не было фразы "Предприятий и корпоративных прав не имеет".

Сама Джим не участвовала в заседании комиссии, поскольку была на больничном. В комментарии ОПОРЕ она заявила по давление на нее со стороны некоторых членов комиссии.

Другой член комиссии, Игорь Доманский, рассказал о том, что в момент подачи документов Цебрием у него отсутствовала доверенность представлять партию Пропозиция, от которой он баллотируется. Позже ее принесли, но это не повлияло на решение.

Цебрий утверждает, что исправил все неточности в документах. Он заявил об узурпации полномочий в ТИК большинством из членов комиссии от партий Слуга народа, За будущее и "других членов комиссии от политических сил, которые представлены в парламенте".

В видеообращении в Facebook Цебрий заявил, что за действиями ТИК стоят нардеп из группы За будущее Антон Яценко и бизнесмен Андрей Дикун. Также он отметил, что ранее ТИК дал возможность зарегистрироваться кандидатами двум его полным тезкам, сменившим фамилии, имена и отчества месяц назад.

Цебрий заявил, что его юристы будут работать над ситуацией.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Слуга народа местные выборы Антон Яценко За будущее Пропозиция Александр Цебрий Андрей Дикун

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Когда дети молчат. Как выжить после изнасилования

Когда дети молчат. Как выжить после изнасилования
 