Местные выборы. Мэру Умани отказали в регистрации, но допустили к выборам двух его тезок

Александра Цебриева не допустили к выборам мэра из-за неточностей в поданных документах

Мэру Умани Александру Цебрию отказали в регистрации кандидатом на должность городского головы. Об этом сообщает ОПОРА.

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По словам главы территориальной избирательной комиссии Татьяны Джим (партия Голос), в поданных Цебрием документах нашли некоторые несоответствия. В частности, в заявлении на согласие баллотироваться не было фразы "Предприятий и корпоративных прав не имеет".

Сама Джим не участвовала в заседании комиссии, поскольку была на больничном. В комментарии ОПОРЕ она заявила по давление на нее со стороны некоторых членов комиссии.

Другой член комиссии, Игорь Доманский, рассказал о том, что в момент подачи документов Цебрием у него отсутствовала доверенность представлять партию Пропозиция, от которой он баллотируется. Позже ее принесли, но это не повлияло на решение.

Цебрий утверждает, что исправил все неточности в документах. Он заявил об узурпации полномочий в ТИК большинством из членов комиссии от партий Слуга народа, За будущее и "других членов комиссии от политических сил, которые представлены в парламенте".

В видеообращении в Facebook Цебрий заявил, что за действиями ТИК стоят нардеп из группы За будущее Антон Яценко и бизнесмен Андрей Дикун. Также он отметил, что ранее ТИК дал возможность зарегистрироваться кандидатами двум его полным тезкам, сменившим фамилии, имена и отчества месяц назад.

Цебрий заявил, что его юристы будут работать над ситуацией.

Согласно соцопросу Рейтинга, половина украинцев считают, что местные выборы в октябре не будут честными и прозрачными.

Денис Юдин

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