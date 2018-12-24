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24.12.2018, 11:25

Местные выборы: Тимошенко заявила о своей победе и обвинила БПП

Местные выборы: Тимошенко заявила о своей победе и обвинила БПП - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер ВО Батькивщина обвинила команду Блока Петра Порошенко в фальсификациях, но пообещала, что доказательства будут позже

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Лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заявила о победе на прошедших местных выборах в территориальных общинах по количеству полученных мест среди депутатов. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

По ее словам, на прошедших вчера выборах Батькивщина набрала 35,7%, Блок Петра Порошенко - 22,7%, Аграрная партия - 8,3%, Радикальная партия Олега Ляшко - 7,1%, УКРОП - 7,0%. 

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Также Тимошенко обвинила команду президента в фальсификациях. По ее словам, выборы прошли с многочисленными нарушениями - бюллетени якобы печатались на ксероксах и не были заверены по необходимым избирательным нормам.

Лидер Батькивщины обвиняет представителей президента в том, что они совершали противозаконные действия относительно подкупа избирателей. Отвечая, на уточняющий вопрос LIGA.net о наличии доказательств, Тимошенко заверила, что они будут представлены позже, команда сейчас их структурирует.

Тимошенко также отметила, что представили БПП заявили о своей победе на выборах, потому что они ссылаются на избрания глав территориальных общин, "которых насильно заставляли выдвигаться от партии власти”.

Выборы проходили в 13 областях с общим количеством населения 600 тысяч. По информации Тимошенко, явка на выборах составила больше 50%.

23 декабря первые местные выборы прошли в 78 объединенных территориальных общинах по всей Украине. Самая высокая явка была в Житомирской области. 

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Теги: выборы, юлия тимошенко, местные выборы, результаты, ВО Батькивщина
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