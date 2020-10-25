Местные выборы в Украине: главные новости на 10:00

В Одесской области задержали подозреваемого в подкупе избирателей, несколько участков в Киеве открылись с опозданиями

Сегодня в 08:00 стартовало голосование на местных выборах в Украине, которое продлится до 20:00.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным Министерства внутренних дел, шесть участков в Киеве открылись с опозданиями, а еще два не были открыты по состоянию на 08:30.

В ведомстве также пишут, что в Одесской области задержали подозреваемого в подкупе избирателей. По данным МВД, из Измаила в Белгород-Днестровский для голосования должны были ехать три автобуса с 52 пассажирами: они рассказали, что за голос им предложили по 400 гривень.

Параллельно с выборами проходит опрос от президента Владимира Зеленского. Рух ЧЕСНО пишет, что опрашивающие у 93-й школы в Киеве не ведут учет респондентов, не показывают документы, а на "бюллетенях" нет серийных номеров.

На выборах уже проголосовал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, однако не ответил на пять вопросов Зеленского. Также отдал голос настоятель Православной церкви Украины Епифаний. Мэр Киева Виталий Кличко на выборы не пошел, так как заболел коронавирусом.

Читайте также: День голосования. Местные выборы в Украине: хроника

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.