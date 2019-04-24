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24.04.2019, 06:55

Мэй - Зеленскому: Общие усилия для сдерживания агрессии России

Мэй - Зеленскому: Общие усилия для сдерживания агрессии России - Фото
Тереза ​​Мэй (фото - EPA)

Великобритания выступает за расширение сотрудничества с Украиной для сдерживания России

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Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй во вторник, 23 апреля, в телефонном разговоре поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента. Об этом сообщает сайт британского правительства.

Великобритания хочет расширения сотрудничества с Украиной в оборонной сфере, в частности, для сдерживания российской агрессии.

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"Премьер-министр подчеркнула важность сотрудничества двух стран вместе с международным сообществом для сдерживания российской агрессии", - говорится в сообщении.

Лондон будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Мэй пригласила Зеленского посетить Великобританию при первой же возможности.

22 апреля 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах президента, отметив, что "была бы рада вскоре принять Зеленского в Берлине".

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Теги: Владимир Зеленский, Тереза Мэй, выборы-2019
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