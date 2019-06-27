МИД - новому генсеку Совета Европы: Восстановите авторитет ПАСЕ

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Новоизбранный генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич (Хорватия) вступает в должность в период, когда Совет Европы переживает один из самых серьезных кризисов в своей истории, и у нее есть шанс воостановить утраченное доверие к организации. Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел по случаю избрания Пейчинович-Бурич, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД отмечают, что создавшийся кризис был вызван системными проблемами, которые начались в 90-е годы. Кульминацией этих проблем стала полная дискредитация Парламентской ассамблеи СЕ.

В МИД повторили, что с решением о безусловном возвращении России в ПАСЕ Совет Европы утратил авторитет, а значит и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что ожидают от нового генсек конкретных шаги для обеспечения выполнения Россией требований, содержащихся в решениях Совета Европы о прекращении агрессии против Украины, в том числе об освобождении незаконно захваченных украинских моряков и политзаключенных, прекращении системных преследований крымских татар и снятии запрета на деятельность Меджлиса.

МИД предложил Пейчинович-Бурич разработать новую стратегию управления человеческими, финансовыми и административными ресурсами СЕ, которые позволят избавиться расточительства и обеспечить его эффективное функционирование.

Также новому генсека призвали к конструктивному сотрудничеству с Комитетом министров Совета Европы.

МИД выразил готовность сотрудничать с Пейчинович-Бурич для того, чтобы Совет Европы смог получить шанс на восстановление авторитета.

26 июня стало известно, что новым генеральным секретарем Совета Европы станет действующий заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Новоизбранный 14-й генсек СЕ начнет деятельность в октябре.