Украина не участвовала. Избран новый генсек Совета Европы

Фото: EPA

Новым генеральным секретарем Совета Европы станет действующий заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает Укринформ.

Результаты голосования были объявлены 26 июня в Страсбурге, Украина в выборах не участвовала из-за возвращения в ПАСЕ российской делегации.

Хорватского политика поддержали 159 делегатов ПАСЕ.

Другой кандидат на этот пост - вице-премьер-министр, министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс получил 105 голосов.

В своем первом обращении к делегатам Ассамблеи Пейчинович-Бурич в числе приоритетов отметила утверждение гендерного равенства, сохранение прочности и углубление диалога между странами-членами, продвижение мультилатерализма.

Новоизбранный, 14-й генсек СЕ, начнет деятельность в октябре.

Мультилатерализм - организация международных внешнеэкономических отношений, основанных на механизмах, позволяющих каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами.

Сегодня глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы прекращает работу в летней сессии Ассамблеи и не будет участвовать в выборах нового генерального секретаря Совета Европы.

Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Члены делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ выступили с совместным заявлением по этому поводу.