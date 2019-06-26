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26.06.2019, 20:55

Украина не будет участвовать в выборах генсека Совета Европы

Украина не будет участвовать в выборах генсека Совета Европы - Фото
Владимир Арьев (фото - Council of Europe, Genevieve Engel)

Украинская делегация прекращает участие в летней сессии

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы прекращает работу в летней сессии Ассамблеи и не будет участвовать в выборах нового генерального секретаря Совета Европы, которые пройдут сегодня, 26 июня. Об этом заявил глава украинской делегации Владимир Арьев, передает Укринформ.

"Мы прекращаем участие в летней сессии и не будем участвовать в выборах генерального секретаря Совета Европы", - заявил Арьев на срочной пресс-конференции после ратификации полномочий российской делегации.

Арьев отметил, что новоизбранный генсек окажется в очень сложных условиях перед новой эскалацией кризиса в СЕ.

Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Члены делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ выступили с совместным заявлением по этому поводу.

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Теги: владимир арьев, пасе, совет европы
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