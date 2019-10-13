МИД: Есть первые разрешения на эксгумацию польских захоронений

Есть первые разрешения на эксгумацию польских захоронений в Украине. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
По его словам, Украина готова пойти навстречу Польше в вопросах исторической памяти, но ждет соответствующих шагов и от Варшавы.
"Есть первые разрешения на проведение этих работ. Мы надеемся, что это немножко разблокирует всю ситуацию", - отметил Пристайко.
Глава МИД подчеркнул, что позиция Украины является принципиальной. "В том, что мы тоже напоминаем о существовании наших вопросов к исторической памяти на территории нынешней Польши. И мы готовы двигаться, но требуем к себе соответствующего отношения и ожидаем такие же шаги навстречу", - добавил Пристайко.
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