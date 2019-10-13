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МИД: Есть первые разрешения на эксгумацию польских захоронений

МИД: Есть первые разрешения на эксгумацию польских захоронений - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.10.2019, 07:40

По словам Вадима Пристайко, Украина готова пойти навстречу Польше в вопросах исторической памяти, но ждет таких шагов от Варшавы

Есть первые разрешения на эксгумацию польских захоронений в Украине. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, Украина готова пойти навстречу Польше в вопросах исторической памяти, но ждет соответствующих шагов и от Варшавы.

"Есть первые разрешения на проведение этих работ. Мы надеемся, что это немножко разблокирует всю ситуацию", - отметил Пристайко.

Глава МИД подчеркнул, что позиция Украины является принципиальной. "В том, что мы тоже напоминаем о существовании наших вопросов к исторической памяти на территории нынешней Польши. И мы готовы двигаться, но требуем к себе соответствующего отношения и ожидаем такие же шаги навстречу", - добавил Пристайко.

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МИД польша вадим пристайко эксгумация польские захоронения
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