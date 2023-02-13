МИД Франции призвал своих граждан срочно покинуть Беларусь из-за войны в Украине
13.02.2023, 17:08
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
Министерство иностранных дел Франции призвало французских граждан срочно покинуть территорию Беларуси в связи с войной в Украине. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД Франции.
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Во французском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в условиях вооруженного наступления России на Украину и закрытия беларуского воздушного пространства любые поездки в Беларусь формально не приветствуются.
"Французов в Беларуси призывают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом, через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией", – говорится в сообщении.
- Ранее сегодня посольство США в Москве призвало американцев выехать с территории России из-за "рисков произвольного ареста или преследования со стороны российских правоохранительных органов", а то и мобилизации на войну тех, у кого двойное гражданство.
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