МИД Франции призвал своих граждан срочно покинуть Беларусь из-за войны в Украине

Министерство иностранных дел Франции призвало французских граждан срочно покинуть территорию Беларуси в связи с войной в Украине. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД Франции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Во французском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в условиях вооруженного наступления России на Украину и закрытия беларуского воздушного пространства любые поездки в Беларусь формально не приветствуются.

"Французов в Беларуси призывают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом, через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией", – говорится в сообщении.

Ранее сегодня посольство США в Москве призвало американцев выехать с территории России из-за "рисков произвольного ареста или преследования со стороны российских правоохранительных органов", а то и мобилизации на войну тех, у кого двойное гражданство.

Читайте также: Столтенберг: Мы уже наблюдаем начало нового российского наступления

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.