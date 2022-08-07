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МИД Грузии: Россия продолжает расширять свой незаконный контроль в оккупированных районах

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 19:42
МИД Грузии: Россия продолжает расширять свой незаконный контроль в оккупированных районах - Фото
Грузия (Фото - EPA)

Министерство иностранных дел Грузии в 14-ю годовщину российского вторжения заявило, что Россия продолжает расширять свой незаконный контроль на оккупированных территориях. Заявление опубликовано на сайте МИД Грузии.

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В грузинском ведомстве напомнили, что сегодня, 7 августа, исполняется 14 лет после вторжения РФ в Грузию в 2008 году, повлекшего за собой оккупацию Абхазии и Южной Осетии и признание их Россией так называемыми независимыми государствами.

В МИД Грузии заявили, что после 14 лет оккупации Россия не выполняет достигнутое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах, продолжает их милитаризовать и активно предпринимает шаги для их фактической аннексии. Речь идет о сооружении колючей проволоки и других заграждениях вдоль линии оккупации, о незаконных задержаниях и похищении людей, грубых нарушениях прав человека, этнической дискриминации грузин.

Грузинское министерство призвало РФ прекратить незаконные и провокационные действия против Грузии, уважать суверенитет и территориальную целостность страны, выполнить обязательства по соглашению 2008-го, вывести свои войска из Грузии и отменить незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных районов.

Также МИД призывает международное сообщество продолжать совместные усилия для мирного урегулирования и деоккупации захваченных РФ территорий Грузии.

Также в 14-ю годовщину вооруженной агрессии РФ против Грузии МИД Украины заявило, что Россия, не получив должной реакции мирового сообщества на вторжение в Грузию, в 2014 году продолжила захватнические действия в Украине – оккупировала Крым и часть Донбасса, а 24 февраля 2022-го начала полномасштабную войну против Украины. В украинском ведомстве заявили, что Россия должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные преступники – понести строжайшую ответственность.

  • В августе 2008-го года произошли бои между Грузией с одной стороны, Россией и подконтрольными ей сепаратистами в Южной Осетии и Абхазии – с другой. В результате регионы оказались оккупированными российскими войсками и подконтрольными Кремлю лицами. 
  • 16 апреля 2009 года Грузия обратилась с иском против России в ЕСПЧ.
  • Слушания длились 12 лет, и в январе 2021-го ЕСПЧ вынес решение. Суд частично отказал Грузии в ее требованиях, касающихся периода 8-12 августа 2008-го, но удовлетворил ту часть, в которая имела отношение к событиям после 12 августа. Вопрос о выплате компенсаций остался открытым.

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Оксана Житнюк
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Грузия оккупация
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