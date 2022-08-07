UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ хочет заморозить войну на полгода, чтобы стянуть новые силы и ударить снова – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 12:11

Россия хочет заморозить войну в Украине на полгода, чтобы стянуть войска и оружие к линии фронта и нанести новые удары. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью Tagesspiegel, переведенные фрагменты которого опубликовала пресс-служба ОП.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, если Запад "устанет от войны", то Россия ударит снова со всей силой.

Он отметил, что Украине необходимо нарастить количество бронетехники, чтобы после отступления продвигаться вглубь на контролируемых врагами территориях.

Подоляк добавил, что Украина должна приложить усилия для возвращения как можно больше оккупированных территорий, особенно на юге. При этом победой станет возвращение всех территорий в пределах международно признанных границ, сказал советник главы ОП.

"Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну", – подытожил он.

Читайте также: Эрдоган снова предложил Путину организовать переговоры с Зеленским

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 