РФ хочет заморозить войну на полгода, чтобы стянуть новые силы и ударить снова – Подоляк

Россия хочет заморозить войну в Украине на полгода, чтобы стянуть войска и оружие к линии фронта и нанести новые удары. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью Tagesspiegel, переведенные фрагменты которого опубликовала пресс-служба ОП.

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По его словам, если Запад "устанет от войны", то Россия ударит снова со всей силой.

Он отметил, что Украине необходимо нарастить количество бронетехники, чтобы после отступления продвигаться вглубь на контролируемых врагами территориях.

Подоляк добавил, что Украина должна приложить усилия для возвращения как можно больше оккупированных территорий, особенно на юге. При этом победой станет возвращение всех территорий в пределах международно признанных границ, сказал советник главы ОП.

"Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну", – подытожил он.

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Марк Сировой

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