МИД к МОК: Часть российских спортсменов убивает украинских женщин и детей
Министерство иностранных дел осудило решение Международного олимпийского комитета допустить российских и беларуских атлетов к соревнованиям под нейтральным флагом. По словам ведомства, часть этих спортсменов имеет прямое отношение к вооруженной агрессии против Украины.
"Беларуские и в особенности российские спортсмены часто представляют спортивные организации, связанные с вооруженными силами Российской Федерации. Часть из них находится на действующей военной службе, часть из них носит на спортивной форме символы вооруженной агрессии РФ против Украины", – говорится в заявлении МИД.
Ранее глава ведомства Дмитрий Кулеба отмечал, что "Кремль будет использовать каждого российского и беларуского спортсмена как оружие в своей пропагандистской войне".
В обращении министерства также отмечается, что МОК допустил участие спортсменов из стран-агрессоров, которые, вероятно, "не только симпатизируют убийствам украинских женщин и детей, но и предположительно принимают непосредственное участие в этих страшных преступлениях".
- 8 декабря 2023 исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх 2024 года в Париже, но только под нейтральным флагом.
- Временный исполняющий обязанности министра спорта Матвей Бидный заявил, что решение МОК – безответственное.
Читайте также: "Будут использованы пропагандистской машиной" — Бидный о допуске атлетов РФ на Олимпиаду