МИД к МОК: Часть российских спортсменов убивает украинских женщин и детей

Белорусские и российские спортсмены часто представляют спортивные организации, связанные с вооруженными силами РФ, говорят в ведомстве

Фото: ЕРА/Mohammed Badra

Министерство иностранных дел осудило решение Международного олимпийского комитета допустить российских и беларуских атлетов к соревнованиям под нейтральным флагом. По словам ведомства, часть этих спортсменов имеет прямое отношение к вооруженной агрессии против Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Беларуские и в особенности российские спортсмены часто представляют спортивные организации, связанные с вооруженными силами Российской Федерации. Часть из них находится на действующей военной службе, часть из них носит на спортивной форме символы вооруженной агрессии РФ против Украины", – говорится в заявлении МИД.

Ранее глава ведомства Дмитрий Кулеба отмечал, что "Кремль будет использовать каждого российского и беларуского спортсмена как оружие в своей пропагандистской войне".

В обращении министерства также отмечается, что МОК допустил участие спортсменов из стран-агрессоров, которые, вероятно, "не только симпатизируют убийствам украинских женщин и детей, но и предположительно принимают непосредственное участие в этих страшных преступлениях".

8 декабря 2023 исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх 2024 года в Париже, но только под нейтральным флагом.

Временный исполняющий обязанности министра спорта Матвей Бидный заявил, что решение МОК – безответственное.

Читайте также: "Будут использованы пропагандистской машиной" — Бидный о допуске атлетов РФ на Олимпиаду