МЗС до МОК: Частина російських спортсменів вбиває українських жінок та дітей

Білоруські та російські спортсмени часто представляють спортивні організації, пов'язані зі збройними силами РФ, кажуть у відомстві

Фото: ЕРА/Mohammed Badra

Міністерство закордонних справ засудило рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити російських та білоруських атлетів до змагань під нейтральним прапором. За словами відомства, частина цих спортсменів має пряме відношення до збройної агресії проти України.

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"Білоруські та особливо російські спортсмени часто представляють спортивні організації, пов'язані зі збройними силами Російської Федерації. Частина з них перебуває на чинній військовій службі, частина з них носить на спортивній формі символи збройної агресії РФ проти України", – йдеться у заяві МЗС.

Раніше очільник відомства Дмитро Кулеба наголошував, що "Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні".

У зверненні міністерства також зазначається, що МОК допустив участь спортсменів з країн-агресорів, які, імовірно, "не тільки симпатизують убивствам українських жінок і дітей, а й, імовірно, беруть безпосередню участь у цих страшних злочинах".

8 грудня 2023 року виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі, але лише під нейтральним прапором.

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра спорту Матвій Бідний заявив, що рішення МОК – безвідповідальне.

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