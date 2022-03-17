МИД Канады: Будем требовать наказания Путина и его приспешников
17.03.2022, 05:54
Канада совместно с международными партнерами потребует наказания для руководителей режима Путина, говорится в заявлении МИД Канады в твиттере.
"Российский режим использует возмутительные и необоснованные претензии для вторжения в мирное и суверенное государство. Мы продолжим сотрудничать с нашими международными партнерами по привлечению Путина и его приспешников к ответственности", – заявили в канадском МИД.
В ведомстве также приветствовали решение Международного суда ООН, который обязал Россию немедленно прекратить вторжение в Украину.
"Канада требует, чтобы Путин немедленно вывел свои войска", – подчеркнули в МИД.
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