МИД Канады: Будем требовать наказания Путина и его приспешников

Канада совместно с международными партнерами потребует наказания для руководителей режима Путина, говорится в заявлении МИД Канады в твиттере.

"Российский режим использует возмутительные и необоснованные претензии для вторжения в мирное и суверенное государство. Мы продолжим сотрудничать с нашими международными партнерами по привлечению Путина и его приспешников к ответственности", – заявили в канадском МИД.

В ведомстве также приветствовали решение Международного суда ООН, который обязал Россию немедленно прекратить вторжение в Украину.

"Канада требует, чтобы Путин немедленно вывел свои войска", – подчеркнули в МИД.

Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Катерина Амеліна

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