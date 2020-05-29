МИД: Миротворцы Украины участвуют в операциях ООН в шести странах – инфографика

Фото: пресс-служба ООН

На сегодня 313 миротворцев представляют Украину в шести операциях ООН по поддержанию мира. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, выступившее с поздравлением в честь Международного дня участников операций ООН по поддержанию мира.

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Отмечается, что Украина – активный участник операций ООН с 1992 года. Наша страна была среди инициаторов разработки Конвенции по безопасности персонала ООН 1994 года, а в июле 1995 года одной из первых ее ратифицировала.

В МИД перечислили страны, в которых служат украинские миротворцы:

- Миссия ООН по стабилизации в ДР Конго - 265 украинских военных;

- Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре - 8 украинских военных;

- Временные силы ООН по обеспечению безопасности в городе Абьей (граница Северного и Южного Судана) - 4 украинских военных;

- Миссия ООН по делам временной администрации в Косово - 3 украинских военных;

- Миссия ООН в Южном Судане - 24 украинских военных;

- Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали - 9 украинских военных.

Украина занимает 6 место по количеству "голубых касок" среди европейских стран (после Италии, Франции, Испании, Ирландии и Германии) и 42 место среди всех стран.

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