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МИД – немногочисленным гостям Путина на параде: Вы оскорбили украинский народ

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 15:21
МИД – немногочисленным гостям Путина на параде: Вы оскорбили украинский народ - Фото
Фото: EPA

Министерство иностранных дел считает участие лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Армении в параде "победы" в Москве "аморальным и недружественным шагом в отношении Украины, проявлением пренебрежения украинским народом". Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД.

В министерстве отметили, что во время парада российский диктатор Владимир Путин, разыскиваемый международным правосудием за совершение военных преступлений, "оправдывал убийства украинцев, уничтожение украинских городов и сел, похищение украинских детей и репрессии против жителей захваченных украинских территорий".

МИД напомнил, что с вечера прошлого и до утра сегодняшнего дня РФ выпустила по Украине 25 крылатых ракет, в том числе 15 по Киеву.

"Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии вместе с военным преступником, который кичится развязыванием войны в Европе в масштабах, неведомых со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу", – говорится в заявлении.

В МИД также отметили, что народы Центральной Азии и Кавказа, внесшие неоценимый вклад в победу над нацизмом, не заслуживают "судьбы быть использованными сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе, не имеющем ничего общего с подвигом победителей над нацизмом".

  • Сегодня, 9 мая, во время парада "Победы" на Красной площади в Москве показали единственный танк – исторический Т-34. Ни вертолетов, ни самолетов вообще не было. Путин повторил свои обычные тезисы о "новом походе" Запада против РФ, "неонацистской нечисти со всего мира", "западных глобалистских элитах" и т.д.
  • На парад приехали лидеры семи стран. На трибуне вместе с Путиным присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиуув, а также беларуский диктатор Александр Лукашенко.
Вадим Ребрина
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МИД владимир путин 9 мая парад
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