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Ни танков, ни самолетов, ни западных лидеров. В Москве прошел парад "победы"

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 12:34
Ни танков, ни самолетов, ни западных лидеров. В Москве прошел парад
Фото: EPA

Во время парада "победы" на Красной площади в Москве показали единственный танк — исторический Т-34. Ни вертолетов, ни самолетов вообще не было. Трансляцию парада вели российские пропагандистские СМИ.

Парад продлился около 45 минут.

Техника

Госагентство ТАСС написало: "Проход техники по традиции открыли танки Т-34, считающиеся одним из основных символов Победы. Продолжила парад группа легкой колесной техники".

РИА Новости также сообщили о "традиционных" Т-34 во множественном числе, хотя танк на параде был всего один.

Почему в параде не приняли участия современные российские танки, пропагандисты не стали объяснять.

Авиационной части в этом году также не было. ТАСС пишет об ее отмене, но отмечает, что официально об этом российские власти решили не сообщать.

OSINT-ресурс Oryx, отслеживающий применение и потери военной техники, по "многочисленным запросам" читателей составил список танков, принявших участие в параде на Красной площади: 1 Т-34-85.

Военные

Издание Агентство.новости сообщает, что в этом году в параде приняли участие лишь около 8 000 военных. Хотя Минобороны РФ анонсировало 10 000. Это минимальное число участников с 2008 года, пишет издание.

В этом параде, по его сведениям, также не приняли участие сразу несколько воинских соединений, которые были представлены в прошлом году.

Гости

На парад в Москву приехали лидеры семи стран – президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, премьер-министр Армении Никол Пашинян и беларуский диктатор Александр Лукашенко.

Речь Путина

Во время выступления на параде российский диктатор Владимир Путин повторил свои обычные тезисы о "новом походе" Запада против РФ, "неонацистской нечисти со всего мира", "западных глобалистских элитах". Ни о каких "победах" в войне против Украины Путин не сказал.

  • 9 мая, в первые часы дня победы у россиян, армия страны-террориста снова нанесла ракетные удары по Украине.
  • За две волны атаки (с вечера 8 мая) российские оккупанты выпустили по Украине 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал происходящее в Москве "парадом убийц".
Вадим Ребрина
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