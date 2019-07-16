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16.07.2019, 10:40

Появилось заявление МИД по итогам саммита Украина-ЕС

Появилось заявление МИД по итогам саммита Украина-ЕС - Фото
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Жан-Клод Юнкер (фото - president.gov.ua)

Усиление взаимных обязательств Украины и Евросоюза: на сайте МИД появилось совместное заявление по итогам саммита Украина-ЕС

Министерство иностранных дел опубликовало полный текст совместного заявления президента Европейского совета Дональда Туска, главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и президента Владимира Зеленского по итогам 21-го саммита Украина-ЕС, который прошел в Киеве 8 июля.

МИД напоминает, что саммиту предшествовала рабочая поездка Туска и Зеленского Станицу Луганскую.

В совместном заявлении говорится об усилении взаимных обязательств Украины и Евросоюза, поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также о положительной оценке ЕС прогресса в реформах.

Это была 21-я встреча на уровне руководства Украины и блока со дня обретения независимости в 1991 году. Это также первый саммит после негативного прецедента в отношениях Украина-Европа: на днях в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали за возвращение делегации РФ без выполнения Москвой каких-либо условий по Украине.

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Теги: Владимир Зеленский, Жан-Клод Юнкер, дональд туск, украина-ес
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