МИД: Нападение на квартиру украинских рабочих в Варшаве - позор

Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net

Министерство иностранных дел Украины осудило нападение на жилье украинцев в Варшаве.

"Осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши", - пишет пресс-служба МИДа.

Министерство обратилось к полиции с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности.

МИД отмечает также, что консульский отдел посольства Украины в Польше сих пор не получил ни одного обращения от граждан Украины в связи с инцидентом.

С ночи пятницы на субботу в жилье украинцев, строящих метро в Варшаве, кинули коктейль Молотова, а подъезд разрисовали оскорбительными надписями, среди прочего, призывающими покинуть Польшу.

Посольство Украины в Польше осудило нападение.