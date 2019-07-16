Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.07.2019, 08:30

МИД: Нападение на квартиру украинских рабочих в Варшаве - позор

МИД: Нападение на квартиру украинских рабочих в Варшаве - позор - Фото
Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net

Министерство обратилось к полиции с просьбой выяснить все обстоятельства преступления и наказать виновных

Министерство иностранных дел Украины осудило нападение на жилье украинцев в Варшаве.

"Осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши", - пишет пресс-служба МИДа.

Министерство обратилось к полиции с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности.

МИД отмечает также, что консульский отдел посольства Украины в Польше сих пор не получил ни одного обращения от граждан Украины в связи с инцидентом.

С ночи пятницы на субботу в жилье украинцев, строящих метро в Варшаве, кинули коктейль Молотова, а подъезд разрисовали оскорбительными надписями, среди прочего, призывающими покинуть Польшу.

Посольство Украины в Польше осудило нападение.

Отправить:
Распечатать:
Теги: МИД, нападение, варшава
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 