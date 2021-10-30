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МИД отбросил заявление о "дискриминации поляков" в Украине: Оно вводит в заблуждение

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2021, 15:21
МИД отбросил заявление о
Олег Николенко (скриншот видео канала Дом)

Заявление замминистра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы дискриминации поляков в Украине вводит в заблуждение и не отражает реального состояния отношений между странами. Об этом заявил в комментарии LIGA.net спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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По его словам, Украина категорически отбрасывает утверждение Шинковскго вель Сенка.

"Использование подобных утверждений о положении польского сообщества в Украине, по меньшей мере, некорректно. Оно вводит в заблуждение наши общества, не отражает реального состояния дружеских и партнерских отношений Украины и Польши", – заявил он.

По словам Николенко, МИД удивлен, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве комиссии, которая занимается образовательными вопросами польского меньшинства в Украине и украинского – в Польше.

Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу, говорит спикер.

"Призываем польскую сторону воздерживаться от политических оценок, диссонирующих с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах", – подытожил Николенко.

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Марк Сировой, Владислав Сердюк
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МИД мид польши дискриминация поляки олег николенко Шимон Шинковски вель Сенк
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