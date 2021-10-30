Поляки подвергаются дискриминации в Украине, их положение ухудшается – замглавы МИД Польши
Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковски вель Сенк заявил о дискриминации поляков в Украине и ухудшении их положения. Об этом сообщает Polskie Radio.
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"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова", – сказал он.
Шинковски вель Сенк признал, что в некоторых регионах Украины изучение польского языка более популярно, чем английского. Однако он считает, что положение поляков в Украине ухудшается в силу объективных и субъективных причин.
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Среди субъективных факторов он выделил неблагоприятный, по его мнению, для поляков закон о языке, прославление людей, связанных с волынской трагедией, приостановление эксгумации польских жертв и отсутствие регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью.
Объективной причиной он назвал социально-экомночиескую ситуацию в Украине, которая побуждает людей, особенно молодежь, польского происхождения эмигрировать в Польшу, получать карту поляка и польское гражданство. По его словам, польские общины в Украине тают угрожающими темпами.
Второй объективной причиной чиновник назвал ситуацию с COVID-19 и высокую смертности от болезни в Украине, ведь пандемия задевает и проживающих здесь поляков.
Шинковски вель Сенк добавил, что все эти проблемы польский МИД поднимал на переговорах с украинской стороной.
LIGA.net обратилась за комментарием в МИД.
- Польские власти неоднократно высказывали поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в борьбе с российской агрессией, также президент Польши Анджей Дуда подписал декларацию о европейских стремлениях Украины и поддержал вступление Украины в Европейский Союз, заявив, что ЕС не должен быть клубом для избранных.
- В то же время у Польши и Украины есть исторические разногласия. В частности у стран разные взгляды на волынскую трагедию 1943-44 годов. Польская сторона возлагает ответственность за этнические чистки, убийства гражданского населения исключительно на ОУН и УПА, а Украина настаивает на ответственности за эти преступления обеих сторон.
- Осенью 2019-го Украина начала давать первые разрешения на эксгумацию тел польских жертв. В октябре 2020-го президент Владимир Зеленский на совместном интервью с Дудой заявлял, что политический контекст в вопросе исторической памяти между Украиной и Польшей снят, этим будут заниматься профессионалы-историки.
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