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Поляки подвергаются дискриминации в Украине, их положение ухудшается – замглавы МИД Польши

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30.10.2021, 14:09
Поляки подвергаются дискриминации в Украине, их положение ухудшается – замглавы МИД Польши - Фото
Шимон Шинковски вель Сенк (фото - ЕРА)

Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковски вель Сенк заявил о дискриминации поляков в Украине и ухудшении их положения. Об этом сообщает Polskie Radio.

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"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова", – сказал он.

Шинковски вель Сенк признал, что в некоторых регионах Украины изучение польского языка более популярно, чем английского. Однако он считает, что положение поляков в Украине ухудшается в силу объективных и субъективных причин.

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Среди субъективных факторов он выделил неблагоприятный, по его мнению, для поляков закон о языке, прославление людей, связанных с волынской трагедией, приостановление эксгумации польских жертв и отсутствие регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью.

Объективной причиной он назвал социально-экомночиескую ситуацию в Украине, которая побуждает людей, особенно молодежь, польского происхождения эмигрировать в Польшу, получать карту поляка и польское гражданство. По его словам, польские общины в Украине тают угрожающими темпами.

Второй объективной причиной чиновник назвал ситуацию с COVID-19 и высокую смертности от болезни в Украине, ведь пандемия задевает и проживающих здесь поляков.

Шинковски вель Сенк добавил, что все эти проблемы польский МИД поднимал на переговорах с украинской стороной.

LIGA.net обратилась за комментарием в МИД.

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Марк Сировой
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