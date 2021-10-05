Глава МИД Польши – Кулебе: Деоккупация Крыма будет нашим приоритетом в ОБСЕ

Деоккупация Крыма будет приоритетом для Польши во время ее председательства в ОБСЕ. Об этом глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау сказал на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба министерства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рау пообещал содействовать выполнению задач Крымской платформы. Он также заверил, что прекращение российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупация Крыма останутся приоритетами председательства Польши в ОБСЕ.

Кулеба пригласил польского чиновника посетить линию разграничения с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей в 2022 году.

Глава украинского ведомства также поднял вопрос гибели во Вроцлаве украинца Дмитрия Никифоренко. В ответ Рау подтвердил обязательства польской стороны провести объективное расследование для привлечения виновных к ответственности.

Читайте также: Крымская платформа наделала шума. 300 статей по всему миру – от Америки до Азии

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.