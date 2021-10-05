Глава МИД Польши – Кулебе: Деоккупация Крыма будет нашим приоритетом в ОБСЕ
Деоккупация Крыма будет приоритетом для Польши во время ее председательства в ОБСЕ. Об этом глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау сказал на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба министерства.
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Рау пообещал содействовать выполнению задач Крымской платформы. Он также заверил, что прекращение российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупация Крыма останутся приоритетами председательства Польши в ОБСЕ.
Кулеба пригласил польского чиновника посетить линию разграничения с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей в 2022 году.
Глава украинского ведомства также поднял вопрос гибели во Вроцлаве украинца Дмитрия Никифоренко. В ответ Рау подтвердил обязательства польской стороны провести объективное расследование для привлечения виновных к ответственности.
- 23 августа в Киеве прошел саммит Крымской платформы с участием 46 государств и организаций. Цель платформы – деоккупация Крыма.
- На саммите была принята совместная декларация участников, замгенсека НАТО заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, а президент Владимир Зеленский сказал: подпись России будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте.
- Россия угрожала участникам Крымской платформы как до, так и после саммита.
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