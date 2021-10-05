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Глава МИД Польши – Кулебе: Деоккупация Крыма будет нашим приоритетом в ОБСЕ

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 14:16
Глава МИД Польши – Кулебе: Деоккупация Крыма будет нашим приоритетом в ОБСЕ - Фото
Збигнев Рау (Фото:Toms Kalnins/EPA)

Деоккупация Крыма будет приоритетом для Польши во время ее председательства в ОБСЕ. Об этом глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау сказал на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба министерства.

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Рау пообещал содействовать выполнению задач Крымской платформы. Он также заверил, что прекращение российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупация Крыма останутся приоритетами председательства Польши в ОБСЕ.

Кулеба пригласил польского чиновника посетить линию разграничения с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей в 2022 году.

Глава украинского ведомства также поднял вопрос гибели во Вроцлаве украинца Дмитрия Никифоренко. В ответ Рау подтвердил обязательства польской стороны провести объективное расследование для привлечения виновных к ответственности.

Читайте также: Крымская платформа наделала шума. 300 статей по всему миру – от Америки до Азии

Елизавета Кумбер
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польша Крым дмитрий кулеба Збигнев Рау крымская платформа
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