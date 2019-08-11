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МИД отреагировал на незаконную поездку Путина в Крым - заявление

МИД отреагировал на незаконную поездку Путина в Крым - заявление - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
11.08.2019, 10:56

МИД выразил протест из-за поездки президента страны-агрессора России во временно оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом России Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь. Об этом говорится в заявлении МИД, сообщает пресс-служба ведомства.

"Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - отмечается в заявлении.

В заявлении МИД подчеркнули, что "попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты", как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными".

"Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определенный Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь очередной раз демонстрируют пренебрежение Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права", - говорится в заявлении.

  • 7 августа 2019 года сообщалось, что МИД Германии не рекомендует немцам ездить в Донбасс и Крым.

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