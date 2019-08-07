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МИД Германии не рекомендует немцам ездить в Донбасс и Крым

МИД Германии не рекомендует немцам ездить в Донбасс и Крым - Фото
Бундестаг (Фото: flickr.com/barcoder)
07.08.2019, 23:54

Отмечается, что тем, кто поедет в Донбасс или в Крым, Германия не сможет обеспечить консульскую защиту

Собирающимся посетить Украину гражданам Германии стоит воздержаться от поездок в неконтролируемые правительством районы Донбасса, а также в оккупированный Крым. Об этом предупреждает МИД Германии, опубликовав 7 августа обновленную информацию по поводу путешествий в Украину.

В дипломатическом ведомстве напоминают, что на востоке Украины с весны 2014 года ежедневно продолжаются боевые действия, часть райнов контролируют сепаратистские силы, есть заминированные территории. Зоны, которые не контролируются украинским правительством, подпадают под особый режим доступа в соответствии с законодательством Украины, и там немецким гражданам не может быть предоставлена консульская защита.

МИД Германии отмечает, что Крым остается частью Украины согласно международному праву, но в настоящее время контролируется Россией. С июня 2015 года для поездки в Крым с материковой части Украины требуется разрешение, выданное компетентным украинским органом, которое выдается только при определенных условиях, не для туристических целей. Въезд в Крым с территорим России, а также воздушным или морским путем, является нарушением украинских законов (незаконный въезд) и влечет за собой запрет на въезд в Украину. Порты и аэропорты в Крыму закрыты. Консульская защита там не может быть предоставлена.

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