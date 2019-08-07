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Гибридная армия РФ продолжает нарушать перемирие – штаб ООС

Гибридная армия РФ продолжает нарушать перемирие – штаб ООС - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
07.08.2019, 19:52

Потерь среди украинских военнослужащих нет

В течение суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили два обстрела позиций объединенных сил. Вблизи Водяного и Лебединского они вели огонь из стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ООС были обстреляны три раза. Возле Луганского пбоевики стреляли из автоматических гранатометов, вблизи Южного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новозвановки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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