Гибридная армия РФ продолжает нарушать перемирие – штаб ООС

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В течение суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили два обстрела позиций объединенных сил. Вблизи Водяного и Лебединского они вели огонь из стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ООС были обстреляны три раза. Возле Луганского пбоевики стреляли из автоматических гранатометов, вблизи Южного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новозвановки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.