UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МИД отреагировал на публикации в СМИ, "бросающие тень" на отношения Украины с Турцией

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 18:33
МИД отреагировал на публикации в СМИ,
Василий Бондарь (Фото: Facebook)

В Министерстве иностранных дел заявили, что "выдергивание" некоторыми СМИ заявлений украинского руководства из контекста по поводу Турции "не смогут бросить тень на партнерство между странами". Об этом на турецком языке написал замглавы МИД и посол в Турции Василий Бондарь. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

2 мая президент Зеленский упрекнул Турцию за прием туристов из России одновременно с поддержкой Украины, назвав это "двойными стандартами". Некоторые СМИ подали это как "обвинил власти Турции".

Бондарь подчеркнул, что все же "нужно понимать, что украинцы очень эмоционально реагируют на информацию об оккупантах, – в рамках тех убийств, преступлений и разрушений, которые Россия продолжает творить в Украине".

Он также отметил, что у Турции и Украины "одинаковый подход" к укреплению системы глобальной безопасности и взаимодействия для восстановления Украины.

Генконсул в Стамбуле напомнил, что Зеленский благодарен турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану за политическую поддержку Украины и ценит его усилия по прекращению российской агрессии.

  • Ранее у Эрдогана сообщили, что Турция будет и впредь поддерживать контакты с властями России, так как в Анкаре считают, что Кремль нужно "склонять к миру" путем переговоров.
Евгений Пилипенко, Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война переговоры Турция Владимимр Зеленский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 