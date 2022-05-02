МИД отреагировал на публикации в СМИ, "бросающие тень" на отношения Украины с Турцией

В Министерстве иностранных дел заявили, что "выдергивание" некоторыми СМИ заявлений украинского руководства из контекста по поводу Турции "не смогут бросить тень на партнерство между странами". Об этом на турецком языке написал замглавы МИД и посол в Турции Василий Бондарь.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

2 мая президент Зеленский упрекнул Турцию за прием туристов из России одновременно с поддержкой Украины, назвав это "двойными стандартами". Некоторые СМИ подали это как "обвинил власти Турции".

Бондарь подчеркнул, что все же "нужно понимать, что украинцы очень эмоционально реагируют на информацию об оккупантах, – в рамках тех убийств, преступлений и разрушений, которые Россия продолжает творить в Украине".

Он также отметил, что у Турции и Украины "одинаковый подход" к укреплению системы глобальной безопасности и взаимодействия для восстановления Украины.

Генконсул в Стамбуле напомнил, что Зеленский благодарен турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану за политическую поддержку Украины и ценит его усилия по прекращению российской агрессии.

Ранее у Эрдогана сообщили, что Турция будет и впредь поддерживать контакты с властями России, так как в Анкаре считают, что Кремль нужно "склонять к миру" путем переговоров.

Евгений Пилипенко , Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.