"Двойные стандарты". Зеленский упрекнул Турцию за туристов из России

Президент Владимир Зеленский упрекнул Турцию за подготовку новых маршрутов для туристов из России одновременно с поддержкой Украины, назвав это "двойными стандартами". Об этом он заявил в интервью греческой ERT.

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"С одной стороны Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, но с другой стороны мы видим одновременно подготовку нескольких новых туристических маршрутов специально для российского туризма", – сообщил он.

Президент отметил, что, по его мнению, это двойные стандарты.

"Это не совсем справедливо и потому я обращаю внимание Турции именно на подобные процессы. Так быть не должно", – добавил он.

26 апреля Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с Путиным и сказал российскому диктатору, что рассчитывает на продолжение мирных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.

Пресс-секретарь Эрдогана сообщал, что Турция будет и впредь поддерживать контакты с властями России, так как в Анкаре считают, что Кремль нужно "склонять к миру" путем переговоров.

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Наталия Фреик

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