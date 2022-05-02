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"Двойные стандарты". Зеленский упрекнул Турцию за туристов из России

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 13:58
Владимир Зеленский (Фото: 9 News)

Президент Владимир Зеленский упрекнул Турцию за подготовку новых маршрутов для туристов из России одновременно с поддержкой Украины, назвав это "двойными стандартами". Об этом он заявил в интервью греческой ERT. 

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"С одной стороны Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, но с другой стороны мы видим одновременно подготовку нескольких новых туристических маршрутов специально для российского туризма", – сообщил он.

Президент отметил, что, по его мнению, это двойные стандарты.

"Это не совсем справедливо и потому я обращаю внимание Турции именно на подобные процессы. Так быть не должно", – добавил он.

  • 26 апреля Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с Путиным и сказал российскому диктатору, что рассчитывает на продолжение мирных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.
  • Пресс-секретарь Эрдогана сообщал, что Турция будет и впредь поддерживать контакты с властями России, так как в Анкаре считают, что Кремль нужно "склонять к миру" путем переговоров.

Читайте также: Турция продолжит усилия по прекращению войны – пресс-секретарь Эрдогана в Киеве

Наталия Фреик
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