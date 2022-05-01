Турция продолжит усилия по прекращению войны – пресс-секретарь Эрдогана в Киеве

Турция продолжит многосторонние усилия и намерена выдвигать новые инициативы по прекращению войны, написал в Twitter пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин по итогам визита в Киев и проведенных переговоров.

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Калин считает, что необходимо "найти решение на основе суверенитета и территориальной целостности Украины" и построить архитектуру безопасности, включающую все заинтересованные стороны.

Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek.



Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde çözüm bulunması ve tüm tarafları kapsayan bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi imkansız değil.



Kiev ziyaretimizden. pic.twitter.com/o719CQrJ9g — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 1, 2022

29 марта 2022 года в Турции состоялись переговоры между представителями Украины и России.

26 апреля Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с Путиным и сказал российскому диктатору, что рассчитывает на продолжение мирных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.

27 апреля в Офисе президента заявили, что ни время, ни контекст встречи Зеленского и Путина пока не определены.

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Сергей Бережной

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