Турция продолжит усилия по прекращению войны – пресс-секретарь Эрдогана в Киеве
Турция продолжит многосторонние усилия и намерена выдвигать новые инициативы по прекращению войны, написал в Twitter пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин по итогам визита в Киев и проведенных переговоров.
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Калин считает, что необходимо "найти решение на основе суверенитета и территориальной целостности Украины" и построить архитектуру безопасности, включающую все заинтересованные стороны.
Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 1, 2022
Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde çözüm bulunması ve tüm tarafları kapsayan bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi imkansız değil.
Kiev ziyaretimizden. pic.twitter.com/o719CQrJ9g
- 29 марта 2022 года в Турции состоялись переговоры между представителями Украины и России.
- 26 апреля Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с Путиным и сказал российскому диктатору, что рассчитывает на продолжение мирных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.
- 27 апреля в Офисе президента заявили, что ни время, ни контекст встречи Зеленского и Путина пока не определены.
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