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Турция продолжит усилия по прекращению войны – пресс-секретарь Эрдогана в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 17:42
Турция продолжит усилия по прекращению войны – пресс-секретарь Эрдогана в Киеве - Фото
Ибрагим Калин на переговорах в Киеве (Фото - Twitter Ibrahim Kalin)

Турция продолжит многосторонние усилия и намерена выдвигать новые инициативы по прекращению войны, написал в Twitter пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин по итогам визита в Киев и проведенных переговоров.

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Калин считает, что необходимо "найти решение на основе суверенитета и территориальной целостности Украины" и построить архитектуру безопасности, включающую все заинтересованные стороны.

  • 29 марта 2022 года в Турции состоялись переговоры между представителями Украины и России.
  • 26 апреля Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с Путиным и сказал российскому диктатору, что рассчитывает на продолжение мирных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.
  • 27 апреля в Офисе президента заявили, что ни время, ни контекст встречи Зеленского и Путина пока не определены. 

Читайте также: Путин потерял интерес к переговорам. Попытается захватить как можно больше территорий – FT

Сергей Бережной
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переговоры Турция Ибрагим Калин
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