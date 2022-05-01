Если все будут игнорировать РФ, как можно убедить ее и склонить к миру – спикер Эрдогана
Турция будет и впредь поддерживать контакты с властями России, так как в Анкаре считают, что Кремль нужно "склонять к миру" путем переговоров. Об этом после визита в Киев сообщил госагентству Anadolu пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
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Он отметил, что на связи с Россией – министр иностранных дел, глава Минобороны и другие официальные лица Турции.
"[Они] продолжают искать пути выхода. Мы и впредь будем поддерживать контакты с российской стороной. Если все будут игнорировать Россию, то как можно будет убедить российскую сторону и склонить ее к миру?", – сказал Калын.
По его словам, главная задача таких контактов – "добиться прекращения войны и заключения мира".
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Калын посетил Киев вместе с замглавы МИД Турции Седатом Оналом, были встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком.
"Прекращение войны, прекращение конфликтов путем переговоров и диалога – наша главная цель. К сожалению, чем дольше продолжается война, тем сложнее становятся условия мира. Ситуация стала еще более острой, особенно в плане нападений на мирных жителей", – отметил турецкий топ-чиновник.
В Анкаре считают, что продолжение переговоров в Стамбуле "может сыграть ключевую роль в прекращении этой войны".
- В середине апреля 2022 года Анкара заявила, что Турция поддержит только те санкции против России, которые утверждены на уровне ООН.
- 29 апреля осажденные российскими оккупантами украинские военные на Азовстали призвали турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об экстракции из блокадного Мариуполя в Турцию.
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