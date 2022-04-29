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Военные на Азовстали просят Эрдогана об экстракции в Турцию

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 21:52
Военные на Азовстали просят Эрдогана об экстракции в Турцию - Фото
Сергей Волынский (скриншот)

И.о. командира 36 бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский просит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана вывезти в Турцию, заблокированную на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, истощенную сводную группировку войск ВСУ и мирных жителей. Обращение к народу Турции и его лидеру показали с переводом на турецкий язык в ​​эфире канала Habertürk TV.

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Командир рассказал, что сейчас в помещениях завода находятся около 600 раненых бойцов и раненые гражданские, которым нужна эвакуация. Среди укрывающихся на Азовстали – "сотни гражданских и десятки детей, самому младшему – четыре месяца".

Майор просит у Эрдогана добиться гарантий безопасности для эвакуации.

"Им нужна ваша помощь. Обращаюсь с просьбой применить к нам процедуру экстракции (эксфильтрации. – Ред.), чтобы вывести гарнизон "Мариуполь" на территорию Турции", – сказал он.

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Россия непрерывно атакует Азовсталь как в ходе наземной операции, так и с воздуха – ракетными и авиационными ударами. Волынский добавил, что оккупанты разрушили полевой госпиталь – и теперь медики не смогут помогать раненым бойцам и гражданским.

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Евгений Пилипенко
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