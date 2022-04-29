Военные на Азовстали просят Эрдогана об экстракции в Турцию
И.о. командира 36 бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский просит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана вывезти в Турцию, заблокированную на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, истощенную сводную группировку войск ВСУ и мирных жителей. Обращение к народу Турции и его лидеру показали с переводом на турецкий язык в эфире канала Habertürk TV.
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Командир рассказал, что сейчас в помещениях завода находятся около 600 раненых бойцов и раненые гражданские, которым нужна эвакуация. Среди укрывающихся на Азовстали – "сотни гражданских и десятки детей, самому младшему – четыре месяца".
Майор просит у Эрдогана добиться гарантий безопасности для эвакуации.
"Им нужна ваша помощь. Обращаюсь с просьбой применить к нам процедуру экстракции (эксфильтрации. – Ред.), чтобы вывести гарнизон "Мариуполь" на территорию Турции", – сказал он.
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Россия непрерывно атакует Азовсталь как в ходе наземной операции, так и с воздуха – ракетными и авиационными ударами. Волынский добавил, что оккупанты разрушили полевой госпиталь – и теперь медики не смогут помогать раненым бойцам и гражданским.
- Мариуполь больше двух месяцев находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. По словам президента Зеленского, пока нет возможности разблокировать город военным путем.
- За два месяца войны Азов в Мариуполе уничтожил до 2000 оккупантов и десятки единиц техники.
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