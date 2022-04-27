"Страшные фото". В госпитале на Азовстали операции проводят в средневековых условиях

В госпитале, который расположен в одном из укрытий на заводе Азовсталь в Мариуполе, врачи вынуждены проводить операции в средневековых условиях. Об этом сообщает Мариупольский горсовет и рассказала в комментарии LIGA.net военнослужащая полка Нацгвардии "Азов" Валерия Карпиленко.

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"Так выглядит госпиталь в одном из укрытий Азовстали. Страшные фото. Но мир должен знать, что происходит", – говорится в сообщении горсовета.

Как отмечается, на металлургическом заводе находятся не менее 2000 гражданских.

"Женщины, дети и пожилые люди. Много раненых. В антисанитарии и ужасающих условиях. Без медикаментов. Катастрофическая ситуация с питьевой водой и едой. Спасать нужно немедленно", – сообщили в горсовете Мариуполя.

По словам военнослужащей "Азова", госпиталь в осаде работает в ужасающих условиях, под постоянными обстрелами авиации и артиллерии.

"Условия проведения операций, можно сказать, средневековые. Врачам обычно приходится оперировать при свете обычного налобного фонаря. Медиков и медсестер не хватает, также среди них уже есть и 300-е, и 200-е", – говорится в комментарии.

Медики работают круглосуточно, лекарств не хватает – даже обезболивающих, препаратов для наркоза и антибиотиков.

Из-за этого раненые даже в случае успешной операции имеют риск получить сепсис, перитонит, гангрену и другое.

"Бойцов привозят в этот госпиталь и с оторванными конечностями, и с осколочными ранениями, пулевыми… Оперируют их в тех условиях, в которых, вы собственно, видите на фото. В таких условиях многим помочь нет возможности", – говорится в комментарии.

В нормальном медицинском учреждении у раненых были бы высокие шансы выжить и нормально восстановиться, но в этих полевых условиях некоторые бойцы просто умирают.

"И хочется добавить слова нашего медика, что многие из бойцов чувствуют себя действительно преданными за свою преданность, а так не должно быть. Украина не должна бросать своих героев", – написала военнослужащая "Азова".