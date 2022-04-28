UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне разбомбили операционную на Азовстали. Есть погибшие и заново раненые воины: видео

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 15:37
Россияне разбомбили операционную на Азовстали. Есть погибшие и заново раненые воины: видео - Фото
Скриншот из видео полка "Азов"

Российские оккупанты всю ночь сбрасывали многотонные авиабомбы на Азовсталь, в результате чего рухнула часть здания, которая использовалась защитниками Мариуполя как операционная. Есть погибшие и заново раненые, сообщает полк Нацгвардии "Азов".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Всю ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и где находятся раненые защитники, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже нанеся разрушениям, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии", – сообщает "Азов".

По данным бойцов полка, среди раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные.

В "Азове" заявили, что из-за вражеской атаки операционная рухнула, и теперь невозможно помогать воинам даже в тех условиях, которые были раньше. Такие действия оккупантов являются нарушением Женевской конвенции.

"Призываем международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что Россия продолжает пытаться уничтожить даже защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие!" – сказано в сообщении "Азова".

Читайте также статью: "Нам тяжело, но даем отпор". Устоит ли Мариуполь под натиском РФ: все возможные сценарии

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мариуполь Азов азовсталь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 