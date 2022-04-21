Некоторые страны НАТО хотят продолжения войны в Украине – Турция

Некоторые государства-члены НАТО хотят продолжения войны в Украине, чтобы Россия ослабела. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью CNN Turk, передает Anadolu.

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По словам Чавушоглу, Турция не предполагала, что после мирных переговоров в Стамбуле война Украины и России продлится так долго.

"Но после встречи министров иностранных дел стран НАТО сложилось впечатление, что… внутри стран-членов НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась. Пусть война продолжается, а Россия слабеет", – сказал глава турецкой дипломатии.

29 марта в Стамбуле состоялись переговоры о проекте мирного соглашения между Украиной и Россией.

29 марта в Стамбуле состоялись о проекте мирного соглашения между Украиной и Россией. По итогам встречи в Турции глава фракции Слуги народа Арахамия, также переговорщик, заявил, что гарантии безопасности для Украины по силе должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО .

По итогам встречи в Турции глава фракции Слуги народа Арахамия, также переговорщик, заявил, что гарантии безопасности для Украины по силе должны быть . 3 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией не обязательно завершатся мирным соглашением.

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Наталия Медведева

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